Türkiye Kupası penaltılar sonrası Konyaspor'un !

55. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, kupa için Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Oldukça sıkıcı bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçta ilk etkili pozisyonu Başakşehir yakaladı. 59'da Mossoro'nun arka direğe ortasında Mahmut Tekdemir'in kafası auta gitti. 64'te ise bu kez Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner dar açıdan vurdu, Volkan'ın tokatladığı top direkten geri geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Uzatma bölümünden de gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Başakşehir'i 4-1 yenen Atiker Konyaspor 55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’A KÖTÜ HABER



Bu skorla birlikte Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Ligi üçüncü veya dördüncü sırada bitirecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılara giden müsabakayı Atiker Konyaspor 4-1'lik skorla kazanmayı başarıyor ve Kupanın sahibi oluyor.

120' Skubic penaltı atışını gole çeviriyor.

120'GOOOLL! Penaltı atışı için topun başına geçen Jagos Vukovic sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve fileleri havalandırmayı başarıyor. Bu penaltı golüyle durum 3-1 oluyor.

120'Medipol Başakşehir'in 2. penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Alexandu Epureanu şutunu çekiyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı bu penaltıyı kurtarmayı başarıyor.

120'GOOOLL! 2. penaltı için topun başına geçen Rijad Bajic şutunu çekiyor ve topu filelerle buluşturmayı başarıyor.

120'GOOOLL! Medipol Başakşehir'in ilk penaltısını kullanan Emre Belözoğlu durumu 1-1'e getirmeyi başarıyor.

120'GOOOLL! İlk penaltı atışı için topun başına geçen Ioan Hora, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ve kaleci ile topu farklı köşelere göndermeyi başarıyor.

120'Hakem Fırat Aydınus ikinci uzatma devresinin son düdüğünü çalıyor ve golsüz sona eren 120 dakika sonunda müsabaka penaltılara gidiyor.

120'Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arka direğe gelen ortaya Amir Hadziahmetovic gelişine şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.

120'İkinci uzatma devresinin sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

119'Atiker Konyaspor üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Ioan Hora, Ali Turan'ın yerine oyuna dahil oluyor.

109'Emre Belözoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.

107'Orta alanda Barry Douglas, rakibi Emre Belözoğlu'na yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

106'Medipol Başakşehir'de zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mustafa Pektemek oyundan alınırken, Stefano Napoleoni yerine oyuna dahil oluyor.

106'Fırat Aydınus'un düdüğüyle ikinci uzatma devresi başlıyor.

105'Hakem Fırat Aydınus düdüğünü çalıyor ve ilk uzatma devresini bitiriyor.

105'Orta alanda Mustafa Pektemek rakibi Volkan Fındıklı ile girdiği top kapma mücadelesinde yerde kalıyor ve sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor.

102'Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu ortasını penaltı noktasının sağına doğru gönderiyor. O noktada Cengiz Ünder kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

99'Köşe vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu ortasını ceza alanına gönderiyor ancak Serkan Kırıntılı çıkıyor ve topu kontrol etmeyi başarıyor. Bu pozisyonun ardından Serkan kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

98'Edin Visca, sol kanattan ortasını ceza alanına gönderiyor ancak savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

93'Ceza sahası içi sol çaprazında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Deni Milosevic plase vuruşla kaleye şansını deniyor ancak top yandan auta gidiyor.

91'Fırat Aydınus düdüğünü çalıyor ve ilk uzatma devresi başlıyor.

90'Hakem Fırat Aydınus maçın 90 dakikasını bitiren düdüğünü çalıyor ve mücadele uzatmalara gidiyor.

90'90 dakikanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

87'Uğur Uçar'ın kaptırdığı topla buluşan Ali Çamdalı ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden şutunu çekiyor ancak top direğin dibinden auta çıkıyor.

82'Medipol Başakşehir oyuncu değişikliği hakkını kulanıyor. Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken, Mustafa Pektemek yerine oyuna dahil oluyor.

81'Uğur Uçar'ın ceza alanına yaptığı ortasına Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

80'Alparslan Erdem'in sol kanattan altıpasın önüne gönderdiği ortasına Emmanuel Adebayor kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

78'Atiker Konyaspor cephesinde oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Volkan Fındıklı, Jens Jonsson'un yerine oyuna dahil oluyor.

74'Medipol Başakşehir maçta ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Eren Albayrak oyundan alınırken, Alparslan Erdem oyuna dahil oluyor.

74'Kaleye uzak mesafeden Amir Hadziahmetovic'in çektiği şut farklı şekilde auta çıkıyor.

68'Sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Edin Visca ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada yaşanan karambol sonrasında savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor.

65'Deni Milosevic'in pasına iyi hareketlenen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içi sağ çaprazdan dar açıdan şutunu çekiyor. Kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesinin ardından yan kale direğine çarpan top tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

63'Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deni Milosevic, sol ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

61'Cengiz Ünder'in pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Edin Visca kaleye şutunu çekiyor fakat top farklı şekilde auta çıkıyor.

59'Marcio Mossoro'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortasına Mahmut Tekdemir kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta çıkıyor.

58'Sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza alanına gönderdiği ortası savunmadan sekiyor ve ters tarafta Uğur Uçar'ın önünde kalıyor. Uğur, sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor fakat bu şut defansdan geri dönüyor.

56'Ceza sahası dışından Jens Jonsson'ın çektiği şut farklı şekilde auta çıkıyor.

51'Sağ kanattan Emre Belözoğlu'nun köşe vuruşundan altıpasın önüne gönderdiği ortasında kaleci Serkan Kırıntılı çıkıyor ve topu kontrol etmeyi başarıyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Emmanuel Adebayor'un santra vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı golsüz sona eriyor.

45'Sağ kanattan Marcio Mossoro'nun ceza alanına gönderdiği ortasına Mahmut Tekdemir kafa vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

45'Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ön direğe gelen ortayı savunma uzaklaştırıyor.

45'Uğur Uçar'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasını Serkan Kırıntılı çıkıyor ve kontrol ediyor.

45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 6 dakika ilave ediliyor.

43'Barry Douglas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortası kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

40'Marcio Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içi sol köşesinde topla buluşan Edin Visca plase bir vuruş deniyor ancak top direğin dibinden auta çıkıyor.

35'Maç kaldığı yerden devam ediyor.

32'Stadyum'da yaşanan seyirci olayları nedeniyle müsabakaya kısa süreliğine ara veriliyor.

29'Edin Visca'nın pasıyla topla buluşan Mahmut Tekdemir ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir şut çekiyor ancak kaleci Serkan Kırıntılı bu pozisyonda başarılı oluyor.

25'Ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Albayrak kaleye şansını deniyor fakat top doğrudan auta çıkıyor.

23'Ali Çamdalı'nın defasın arkasına gönderdiği havadan pasına hareketlenen Nejc Skubic ceza sahası içi sağ tarafından ofsayta yakalanıyor.

16'Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Visca, topa vurmak isterken ıskalıyor ve bu pozisyonun ardından ayak bileğinden sakatlık geçiriyor.

14'Sol kanattan Marcio Mossoro ortasını ceza alanına yapmak istiyor fakat top savunmadan geri dönüyor.

12'Deni Milosevic, kaleye uzak mesafeden tam cepheden şutunu çekiyor ancak zayıf giden bu şut farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

11'Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, havadan pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Emmanuel Adebayor topun kontrolünü iyi sağlayamıyor ve savunma araya girerek topu uzaklaştırıyor.

5'İki takımda orta alanda yaptıkları top kayıpları nedeniyle pozisyon üretmekte zorlanıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus zorlu mücadelenin ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Atiker Konyasporlu futbolcuları santra vuruşuyla başlıyor.

55. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bugün buluyor. Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, finalde Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

Her iki takım da kupayı kazanarak tarihinin en başarılı sezonunu kupa ile tamamlamak istiyor.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur, Bekir, Epureanu, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Douglas, Vukovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic