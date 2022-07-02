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Türkiye'de en çok taraftarı olan takım belli oldu

Türkiye'de en çok taraftarı olan takım belli oldu

A&G Araştırma Şirketi, Türkiye'de en çok taraftara sahip takımları açıkladı. Araştırmaya göre ilk sırayı yüzde 33.8 oranıyla Galatasaray aldı.

Yıllardır belli aralıklarla farklı şirketlerin yaptığı 'En çok kimin taraftarı var?' araştırmasına bir yenisi daha eklendi. A&G Araştırma Şirketinin 2022 verilerine göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp Galatasaray oldu.

İŞTE SÜPER LİG DEVLERİNİN SIRALAMASI
Araştırmaya göre yüzde 33.8 oranıyla zirvede yer alan Galatasaray'ı, sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

Galatasaray : %33.8
Fenerbahçe : %26.6
Beşiktaş : %18.4
Trabzonspor : %10.1

Etiketler en çok taraftarı olan takım galatasaray a g araştırma
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