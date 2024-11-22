Türkiye'nin en kalabalık tribünleri belli oldu

Türkiye’nin en fazla taraftar çeken stadyumları belli oldu. Listede alt lig takımlarının Süper Lig ekiplerini geçtiği görüldü.

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, Türkiye'de seyirci ortalaması en yüksek takımları sıraladı.

Transfermarkt verilerine göre 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, Sakaryaspor, Kocaelispor ile 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor listede birçok Süper Lig ekibini geride bıraktı.

İşte en çok taraftarı stadına çeken ilk 10 takım

1. Galatasaray 43 bin 766

2. Fenerbahçe 37 bin 928

3. Bursaspor 36 bin 450

4. Beşiktaş 31 bin 968

5. Trabzonspor 21 bin 879

6. Samsunspor 16 bin 346

7. Göztepe 14 bin 113

8. Amed SK 14 bin 97

9. Konyaspor 13 bin 637

10. Kocaelispor 12 bin 692