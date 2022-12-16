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Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu

Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu
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2022 Dünya Kupası finali için geri sayım başladı. Arjantin ile Fransa arasında oynanacak maçta düdük çalacak hakem belli oldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

Etiketler dünya kupası finali arjantin fransa Szymon Marciniak
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