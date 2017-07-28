Udinese'den Riad Bajic'e 5 milyon Euro !

Geçen sezon 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Atiker Konyaspor’un genç golcüsü Riad Bajic’e İtalya’dan teklif var. Çizme’nin köklü ekiplerinden Udinese Boşnak golcü için Konyaspor’un kapısını çaldı. Konuşulan rakam ise 5 Milyon Euro.



Kamptaki mutsuz tavrı ve hazırlık maçlarında forma giymemesi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Riad Bajic’in de gitmek istediği öğrenildi. Oyuncuyu göndermek gibi bir niyetlerinin olmadığını açıklayan Konyaspor yönetiminin, Bajic’in gitme isteği ve Udinese’nin ısrarcı tutumu karşısında nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu oldu.



Riad Bajic’in İtalya’ya konuşulan rakamlar seviyesinde bir bonservisle transfer olması durumunda Konyaspor, tarihinin en yüksek bonservis ücretini kazanacak. Tarihinde Zafer Biryol’dan sonra oyuncu satışından hatırı sayılır hiçbir kazanç sağlayamayan Konyaspor, Barry Douglas ve Vukovic transferlerinden 3 Milyon Euro gibi bir parayı kasasına koymuştu.