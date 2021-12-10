UEF ve Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkan takımlar

Dün akşam oynanan maçlar sonrasında hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacak takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı. Çarşamba günü oynanması gereken ancak kar yağışının izin vermediği maç Perşembe günü TSİ 21.00’de başladı. Maça hızlı başlayan Villarreal 3. dakikada Groeneveld’in golüyle 1-0 öne geçti. 42’de Capoue, Villarreal’i iyice rahatlattı: 2-0. Hollandalı Groeneveld 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi. Büyük şok yaşayan Atalanta’nın golleri ise 71’de Malinovskyi ve 80’de Zapata’dan geldi. Bu sonuçla Villarreal 10 puanla grupta 2. olurken, Atalanta 6 puanla UEFA Avrupa Ligi’ne kaldı! ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALANLAR Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde gruplarında ilk iki sırayı alıp son 16 turuna yükselen takımlar da oynanan bu maçla birlikte belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde kuralar 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Maçlar ise 15/16/22/23 Şubat ve 8/9/15/16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden takımlar şöyle; Ajax

Atletico Madrid

Bayern Münih

Benfica

Chelsea

Inter

Juventus

Liverpool

Lille

Manchester City

Manchester United

PSG

Real Madrid

Salzburg

Sporting

Villarreal UEFA AVRUPA LİGİ’NE GİDEN TAKIMLAR

Barcelona

Dortmund

RB Leipzig

Sevilla

Atalanta

Porto

Zenit

Sheriff