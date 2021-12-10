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UEF ve Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkan takımlar

UEF ve Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkan takımlar

Dün akşam oynanan maçlar sonrasında hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacak takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Çarşamba günü oynanması gereken ancak kar yağışının izin vermediği maç Perşembe günü TSİ 21.00’de başladı. Maça hızlı başlayan Villarreal 3. dakikada Groeneveld’in golüyle 1-0 öne geçti. 42’de Capoue, Villarreal’i iyice rahatlattı: 2-0. Hollandalı Groeneveld 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi.

Büyük şok yaşayan Atalanta’nın golleri ise 71’de Malinovskyi ve 80’de Zapata’dan geldi.

Bu sonuçla Villarreal 10 puanla grupta 2. olurken, Atalanta 6 puanla UEFA Avrupa Ligi’ne kaldı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALANLAR

Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde gruplarında ilk iki sırayı alıp son 16 turuna yükselen takımlar da oynanan bu maçla birlikte belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde kuralar 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Maçlar ise 15/16/22/23 Şubat ve 8/9/15/16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden takımlar şöyle;

Ajax
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Chelsea
Inter
Juventus
Liverpool
Lille
Manchester City
Manchester United
PSG
Real Madrid
Salzburg
Sporting
Villarreal

UEFA AVRUPA LİGİ’NE GİDEN TAKIMLAR
Barcelona
Dortmund
RB Leipzig
Sevilla
Atalanta
Porto
Zenit
Sheriff

Etiketler şampiyonlar ligi uefa uefa avrupa ligi
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