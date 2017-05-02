UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası başlıyor

Futbolda UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, yarın Hırvatistan’da başlayacak. Milli takım, A Grubu’nda ev sahibi Hırvatistan, İspanya ve İtalya ile mücadele edecek.

Organizasyondaki ilk maçında yarın İspanya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6 Mayıs Cumartesi günü Hırvatistan ve 9 Mayıs Salı günü de İtalya ile kozlarını paylaşacak. Millilerin tüm grup maçlarına, Rijeka kentindeki Rujevica Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin A Grubu’ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.15 Türkiye-İspanya

6 Mayıs Cumartesi:

14.15 Hırvatistan-Türkiye

9 Mayıs Salı:

13.00 İtalya-Türkiye

İLK 5 EKİP, DÜNYA KUPASI’NA KATILACAK

16 takımın 4’erli 4 grupta mücadele edeceği 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları sonunda 4 ekip, adını yarı finale yazdıracak. Final karşılaşması, 19 Mayıs 2017 Cuma günü Varazdin kentinde oynanacak. Çeyrek finalde elenen takımlar arasından grup maçlarında aldığı sonuçlara göre ilk iki ekip, 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na adını yazdırabilmek için

16 Mayıs 2017 Salı günü başkent Zagreb’e bağlı Sesvete’deki play-off maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın galibi, şampiyonanın yarı finalistleri ile 6-28 Ekim 2017 tarihlerinde Hindistan’da düzenlenecek olan 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda oynamaya hak kazanacak.

TURNUVA FORMATI

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda müsabakalar, 40’ar dakikadan iki devre olmak üzere toplam 80 dakika üzerinden yapılacak. Grup maçlarının ardından oynanacak eleme maçlarının berabere sonuçlanması halinde ise uzatmalar oynanmadan direkt olarak seri penaltı vuruşlarına geçilecek.

TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONA YOLCULUĞU

Ay-yıldızlılar, Norveç, Litvanya ve Ukrayna’nın bulunduğu eleme grubunu topladığı 9 puanla lider tamamlayarak Elit Tur’da oynamaya hak kazandı. Antalya’da düzenlenen Elit Tur müsabakalarında ise milli takım, Almanya, Finlandiya ve Ermenistan’ın bulunduğu grubu 6 puanla ikinci sırada bitirdi ve şampiyonada yer alma hakkı elde etti.

Şampiyona kadrosu

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın 18 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer, Ozan Can Oruç (Altınordu)

Defans: Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Berkehan Biçer (Altınordu), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach)

Orta saha: Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Egehan Gök (Altınordu), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Recep Gül (Galatasaray), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Atalay Babacan, Yunus Akgün (Galatasaray), Ali Göçmen (Kasımpaşa), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt)