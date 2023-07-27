Adana Demirspor, Cluj deplasmanında berabere kalarak avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Romanya ekibi CFR Cluj ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

CFR Cluj ile temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadelenin sergilendiği ve 90 dakika boyunca birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 6. dakikada Betancor kaydetti. Adana Demirspor'un sayısı ise 77. dakikada Benjamin Stambouli'den geldi.

Bu skorun ardından tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkan Adana Demirspor, tur şansını rövanşa taşımış oldu.

Eşleşmenin rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Adana'da oynanacak.

BELHANDA, GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Karşılaşmanın ilk etkili atağını Adana Demirspor geliştirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Younes Belhanda, köşeye yaptığı plase vuruşla ağları sarsmak istedi. Ancak kaleci son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

CLUJ'UN İLK ATAĞI GOLLE SONUÇLANDI

Ev sahibi ekip Cluj, ilk atağında golü buldu. Sol kanattan gelişen hücumda içeriye çevrilen topa ayağını uzatan Betancor, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

EMRE AKBABA'NIN FÜZESİNİ KALECİ KURTARDI

İkinci yarıya daha hakim başlayan taraf olan Adana Demirspor, Emre Akbaba ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan deneyimli futbolcu, çok sert bir şut çıkardı. Köşeye giden topu son anda kaleci Sava çeldi.

STAMBOULI'DEN MÜKEMMEL GOL!

Maçın sonlarına doğru baskısını iyice hissettiren Adana Demirspor, aradığı golü 77. dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortayı çok şık şekilde indiren Cherif Ndiaye'nin pasını geri çevirmeyen Benjamin Stambouli, yaptığı gelişine vuruşla uzak köşedeki ağları sarstı ve durumu 1-1'e getirdi.



ADANA DEMİRSPOR, İLK KEZ AVRUPA'DA

1994-95 yılında Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen ve sonrasında hedefini Avrupa kupaları olarak Adana Demirspor, Avrupa’daki ilk maçına Romanya deplasmanında çıktı.

KLUIVERT'IN İLK RESMİ MAÇI

Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11’de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi. Kaleyi Karacic’e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues’ten oluşturdu. Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba’yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola’yı görevlendirdi. Kluivert’in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.

BAŞKAN MURAT SANCAK'TAN TAKIMA ÖZEL İLGİ

Kafileyle birlikte Romanya’ya gelen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilendi.

Adana Demirspor’un Romanya kafilesinde başkan Murat Sancak ve yöneticiler de yer aldı. Başkan Murat Sancak, karşılaşma öncesinde takımı otelden uğurladı. Otel kapısında oyuncularla tek tek selamlaşan başkan Sancak, futbolcularına başarılar diledi.

ADANA DEMİRSPORLU TARAFTARLAR, TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Adana Demirspor’un Cluj’a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Adana Demirspor taraftarı da tribünden takip etti. Gün boyunca Cluj sokaklarında vakit geçiren lacivert-mavili taraftarlar, stadyumdaki yerini alırken, ısınma hareketleri sırası ve maç öncesinde takımlarına destek oldu.

CLUJ'DA TANIDIK İSİM

Adana Demirspor’u konuk eden Romanya ekibi CFR Cluj’da geçtiğimiz sezonu Ümraniyespor’da geçiren Durel Avounou ilk 11’de görev yaptı.