  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta ( 5 Kasım Çarşamba günü ) Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu olacak olan Galatasaray'ın kritik mücadelesini yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye saatine göre 23.00’da başlayacak olan Ajax - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

text-ad
Etiketler Galatasaray Ajax Galatasaray maçın hakemi Şampiyonlar Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Ev ve iş yerleri için Kasım ayı kira zam oranı belli oldu: 2025'in en düşük zam oranı! Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Memur ve emeklilerin 4 aylık enflasyon maaş farkı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Zeynep Bastık'a konserde taciz: ''Ben kedi değilim, bana bunu yapamazsın!'' Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Sahnelerin 66 yaşındaki güçlü sesini gören 30 yaşında zannetti! Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sürpriz ''Murat Kurum'' kararı Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Arda Güler yıldızlaştı, Fenerbahçe'ye piyango vurdu! ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ekim 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı Boşandıktan sonra ''hayata yeniden başladım'' diyen Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı
Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Kulisleri sallayan transfer iddiası! Koray Aydın sessizliğini bozdu Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! Hükümetin yüksek emekli maaşı planı belli oldu: Çalışın kazanın! TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, endişeyle beklenen Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı Annesinin acısını bir türlü atlatamayan güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken İslam Memiş altını olanlara dikkat çeken uyarı