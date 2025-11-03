Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta ( 5 Kasım Çarşamba günü ) Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu olacak olan Galatasaray'ın kritik mücadelesini yönetecek hakem açıklandı.
Türkiye saatine göre 23.00’da başlayacak olan Ajax - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
