Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta ( 5 Kasım Çarşamba günü ) Hollanda ekibi Ajax'ın konuğu olacak olan Galatasaray'ın kritik mücadelesini yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye saatine göre 23.00’da başlayacak olan Ajax - Galatasaray maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.