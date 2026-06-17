Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi ile netlik kazandı. Temsilcimiz, turnuvanın 1. eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo ile Finlandiya ekibi Inter Turku eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla oynayacak.
Başakşehir, Avrupa mesaisindeki ilk maçına 23 Temmuz'da, turu belirleyecek rövanş mücadelesine ise 30 Temmuz'da çıkacak.
DHA
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