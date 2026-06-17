  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
Güncelleme:

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi ile netlik kazandı. Temsilcimiz, turnuvanın 1. eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo ile Finlandiya ekibi Inter Turku eşleşmesinin tur atlayan tarafıyla oynayacak.

Başakşehir, Avrupa mesaisindeki ilk maçına 23 Temmuz'da, turu belirleyecek rövanş mücadelesine ise 30 Temmuz'da çıkacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli olduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli olduŞampiyonlar Ligi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olduBeşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olduUEFA Avrupa Ligi

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı!
Jennifer Lopez'in cesur pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Jennifer Lopez'in cesur pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü!
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini silahla öldürdü!
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı''
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı!
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı
Etiketler Başakşehir başakşehir Konferans Ligi rakipler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Özel hastanede acil servislerde hangi durumlarda ücret ödenmez? Uzman isim tek tek açıkladı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güzeli hakkında skandal iddia: ''Yakalama kararı çıkarıldı'' Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Yeraltı dizisinin güzel ismi şikayetçi oldu, fotoğrafını paylaşan kişi hapis cezasına çarptırıldı Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! Şanlıurfa'da kafa kafaya facia! Kaza yapan sürücü ''beni öldürün'' diye bağırdı! İstanbul Boğazı'nda bir dev... 14 saat boyunca sürecek kritik yolculuk başladı! İstanbul Boğazı'nda bir dev... 14 saat boyunca sürecek kritik yolculuk başladı! Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Özgür Özel ve ekibinin görüştüğü 2 siyasi parti belli oldu Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Türkiye'nin ''Barbie Kaymakamı'' Tuğçe Orhan terfi aldı! Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak alarmı verildi! İşte yağış beklenen illerimiz Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Resmi Gazete'de yayımlandı: 27 ilçenin sınıfı değişti... Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var! Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda rakibi belli oldu Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Survivor 2026'da sürpriz veda! Son elenen isim şoke etti; İstanbul'daki dörtlü finalist belli oldu Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! Genç yaşta vefat eden ünlü oyuncuya acı veda! CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili CHP'li 9 milletvekilinin parti üyeliği silindi! Onlar artık bağımsız milletvekili Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Dünyanın en büyüklerinden... İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 430 Vali Yardımcısı ve Kaymakamın görev yeri değişti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 430 Vali Yardımcısı ve Kaymakamın görev yeri değişti Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ'a kadar hissedildi Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Milli takımımızın Paraguay maçı öncesi basın toplantısında gergin anlar! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Karaman'da kahreden kaza! 3 çocuk öldü, anne ve baba yaralandı Karaman'da kahreden kaza! 3 çocuk öldü, anne ve baba yaralandı