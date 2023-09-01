Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.30'da yapılacak.
Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.
İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
1. TORBA
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA
PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA
Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana
4. TORBA
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani
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