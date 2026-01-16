Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu
Samsunspor, UEFA Konfres Ligi play-off turunda Kuzey Makedonya’nın Shkendija ekibiyle karşı karşıya glecek.
UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Samsunspor'un rakibi belli oldu.
Türkiye Süper Ligi’nin ve UEFA Konferans Ligi’nin başarılı takımlarından Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Shkendija oldu.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 19 Şubat 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 tarihinde Samsun'da yapılacak. Samsunspor, bu turu geçmesi halinde son 16’ya kalacak.
DHA
