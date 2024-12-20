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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri, kura çekiminin ardından belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi, Nyon’daki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferans Ligi’nde ilk 8 sırada yer alan Chelsea, Vitoria, Fiorentina, Rapid Wien, Djurgarden, Lugano, Legia Varşova ve Cercle Brugge doğrudan son 16 turuna yükseldi. Kura çekiminin ardından 9 ve 24’üncü sırada yer alan takımlar ise birbirleriyle eşleşti. Play-Off Turu’nda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

Konferans Ligi’nde Play-Off eşleşmeleri şu şekilde:

Gent - Real Betis

Celje - APOEL

Kopenhag - Heidenheim

Omonoia - Pafos

TSC - Jagiellonia

Vikingur - Panathinaikos

Molde - Shamrock Rovers

Borac - Olimpija Ljubljana

Etiketler UEFA Avrupa Konferans Ligi play off eleşmeleri
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