Yeniler şov yaptı, Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5 golle mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Moldova temsilcisi Zimbru kozlarını paylaştı. Yeni transferlerin sahne aldığı, 90 dakika boyunca büyük bir mücadelenin yaşandığı ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 14. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada Sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King kaydetti.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, tur için büyük bir avantajı cebine koymuş oldu.

Eşleşmenin rövanşı, 1 Ağustos Salı günü TSİ 20.30'da Moldova'da oynanacak.

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN!

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Tadic, içeriye çevirdiği topla Szymanski'yi gördü. Polonyalı futbolcunun gelişine yaptığı vuruşu son anda çizgi önünde savunma önledi ve top kornere gitti.

DUSAN TADIC, GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

Sarı - lacivertliler, 8. dakikada bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen orta sonrası topla buluşan Dusan Tadic'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci on anda çıkardı.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN MUHTEŞEM GOL!

İlk düdükle birlikte rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, aradığı golü 11. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde bulunan Dusan Tadic, dışarıda bulunan Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Çapraz bölgede topla buluşan Kadıoğlu, çok şık bir vuruş yaparak kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ASİST DZEKO, GOL KENT!

Fenerbahçe, ilk golden 3 dakika sonra bir kez daha ağları sarstı. Bu dakikaya kadar %90 topla oynama oranı yakalayan sarı - lacivertliler, sol kanadı etkili kullanmaya devam etti. Ceza sahası içine atılan ara pasa hareketlenen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı dönerek içeri çevirdi. Topla buluşan Ryan Kent'in gelişine vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı.

SZYMANSKI ÇEVİRDİ, DZEKO'DAN ÖNCE SAVUNMA!

Kanarya, 42. dakikada yine sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Edin Dzeko, soldan bindirme yapan Szymanski'yi gördü. Polonyalı futbolcu, çizgiye inerek tekrar koşu yapan Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı ancak son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

MERT HAKAN'IN İKRAMINI DZEKO GERİ ÇEVİRMEDİ!

İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Fenerbahçe, 61. dakikada farkı 3'e çıkaran golü buldu. Sol kanattan etkili gelen sarı - lacivertlilerde savunma arkasına sarkan Mert Hakan Yandaş'ın içeri çevirdiği topu Edin Dzeko boş kaleye tamamladı ve takımını 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.

DZEKO'DAN 'AL DA AT' ASİSTİ, SZYMANSKI'DEN ŞIK BİTİRİŞ!

Sarı - lacivertliler, 3. golden 2 dakika sonra bir kez daha ağları sarstı. Yakalanan hızlı hücum fırsatında orta alanda topla buluşan Edin Dzeko, savunma arkasına harika bir pas attı. Topla buluşan Szymanski, kaleciyi de geçerek boş kaleye topu yuvarladı ve skoru 4-0'a getirdi.

JOSHUA KING GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI!

Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna dahil olan Joshua King, 88. dakikada takımını 5-0 öne geçirdi. Hızlı hücum fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Joshua King, ceza sahasına gireceği esnada sağına çekti ve yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı 5'e yükseltti.

KARTAL'DAN 5 YENİ İSME GÖREV

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk resmi maçında yeni transferlerden 5 oyuncuya ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'dan emanet aldığı takımda bazı değişikliklere gitti.

Kartal, 2023-2024 sezonun resmi ilk maçın kadrosunda 6 eski, 5 de yeni futbolcuya görev verdi. 11'de görevlendirilen yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski ilk kez bir resmi maçta Ülker Stadı'nda taraftarla buluştu.

Kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan 2023'de deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında geçirdiği sakatlıktan sonra ilk kez 11'de yerini aldı. Geçen sezonu kiralık olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te geçiren ve bu sezon takımına dönen Burak Kapacak da ilk resmi maçta yedek kulübesinde kendine yer buldu.

Zimbru karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan İsmail Kartal, savunmayı Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski'yi tercih eden Kartal, hücum hattında ise yeni transferler Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko üçlüsüne görev verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Luan Peres, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.

TRİBÜNLER DOLDU

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçında taraftar da tribünleri doldurdu.

Taraftarlar, maç başlamadan önce teknik direktörleri İsmail Kartal'a destek vererek, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bu arada, statta Migros kale arkası tribünün bir bölümü, bazı taraftarların, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile yapılan mücadelede, sahaya yabancı madde atmaları sonrası aldıkları cezadan dolayı boş tutuldu.