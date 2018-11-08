Akhisarspor 2 - 3 Sevilla

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor 4. hafta mücadelesinde evinde Sevilla'yı ağırladı. İspanyol ekibi maça hızlı başladı ve 12. dakikada Nolito'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 38. dakikasında Luis Muriel topu ağlara gönderdi ve Sevilla devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Akhisar, 52'de Manu ile farkı bire indirdi: 1-2.

Beraberlik golü için bastıran Akhisarspor 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı yaptıran Sergi Gomez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Sevilla'yı 10 kişi bıraktı. Akhisar'da topun başına geçen Güray Vural, penaltı atışından yararlanamadı.

Pes etmeyen Akhisar 78'de Onur Ayık'ın golüyle 2-0 geriden gelerek 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ancak tecrübesini konuşturan Sevilla, 87'de kazandığı penaltıyı Ever Banega ile iyi değerlendirerek maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Sevilla puanını 9'a yükseltirken, 0 puanda kalan Akhisarspor ise Avrupa'ya veda etti.