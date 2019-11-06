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  5. 06 Kasım 2019 20:58

Arsenal 90+1'de yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Arsenal 90+1'de yıkıldı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.

Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90+1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.

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Futbol , UEFA Avrupa Ligi , arsenal , Vitoria
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