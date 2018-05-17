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  5. 17 Mayıs 2018 13:55

Atletico Madrid kazandı, Türkiye'ye yaradı !

Atletico Madrid'in Avrupa Ligi kupasını almasının ardından Süper Lig'i ikinci sırada bitirecek takımımız 3 ön eleme yerine 2 ön eleme oynayacak.

Atletico Madrid kazandı, Türkiye'ye yaradı !
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UEFA'nın yenilenen formatı sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılımlar konusunda birçok düzenleme yapılmıştı.

Artık Avrupa Ligi şampiyonlarının da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde etmesi nedeniyle Marsilya'nın ne sonuç alacağı ülke takımlarımızı yakından ilgilendiriyor.

Eğer Marsilya kupayı alsaydı, bu sezon ligi 2. sırada bitirecek takımımız 2 ön eleme maçı yerine 3 ön eleme maçı birden oynayacaktı.

UEFA'nın dün gece final sonrası yaptığı son güncellemeye göre Fransa'nın ilk 3 sıradaki takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt alındı, ayrıca UEFA sıralamasında bulunan 10 ve 11. ülkeler yani Türkiye ile Çekya'nın lig ikincileri de 3. ön eleme turundan itibaren turnuvaya dahil edildi.

Eğer Marsilya kupayı kazansaydı, Fransa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımlı katılım sağlanacaktı ve UEFA sıralamasında 10. sırada bulunan Türkiye'nin ikinci takımı 2. ön elemeden başlayacaktı.

Bu sayede Türkiye'de ikinci sırayı alan ekibimiz, sezonu Avrupa kupalarında daha geç açacak.

Avrupa Ligi kupası Atletico Madrid'in !Avrupa Ligi kupası Atletico Madrid'in !

 

Milliyet

Atletico Madrid , ön eleme , avrupa ligi
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