Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesaplar güncellendi ve üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını hesapladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği kupada ilk 4 haftanın ardından takımların mutlu sona ulaşma oranları şöyle oldu:
Rīgas FS: Yüzde 0
Elfsborg: Yüzde 0
Ludogorets: Yüzde 0.01
Dinamo Kiev: Yüzde 0.01
Maccabi Tel-Aviv: Yüzde 0.02
Malmö: Yüzde 0.04
FCSB: Yüzde 0.1
PAOK: Yüzde 0.1
Ferençvaroş: Yüzde 0.1
Beşiktaş: Yüzde 0.1
Karabağ: Yüzde 0.2
Union Saint-Gilloise: Yüzde 0.3
Midtjylland: Yüzde 0.5
Bodo/Glimt: Yüzde 0.5
Twente: Yüzde 1
Rangers: Yüzde 1
AZ Alkmaar: Yüzde 1
Braga: Yüzde 1
Viktoria Plzen: Yüzde 1
Hoffenheim: Yüzde 1
Olympiakos: Yüzde 1
Anderlecht: Yüzde 1
Fenerbahçe: Yüzde 2
Nice: Yüzde 2
Real Sociedad: Yüzde 2
Slavia Prag: Yüzde 4
Ajax: Yüzde 5
Roma: Yüzde 5
Lyon: Yüzde 5
Galatasaray: Yüzde 5
Eintracht Frankfurt: Yüzde 6
Athletic Bilbao: Yüzde 8
Manchester United: Yüzde 8
Porto: Yüzde 8
Tottenham: Yüzde 15
Lazio: Yüzde 17
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