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  5. 30 Ağustos 2018 14:41

Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekiliyor !

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları yarın yapılacak çekilişle belli olacak. Temsilcimiz Beşiktaş, Partizan engelini aşması halinde gruplara katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekiliyor !
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu  UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların  ardından belli olacak.
 
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon  Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye  Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak.
 
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise ilk maçta  deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde  kuralara katılacak.
 
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba  ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura  çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.
 
İlk hafta maçları 20 Eylül'de
Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona  erecek.
 
Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin  finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda  oynanacak. 

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