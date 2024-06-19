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Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kura çekiminde temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'dan Ruzomberok ile Kazakistan'dan Tobol eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.  

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise sahasında oynayacak. 

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor muhtemel rakip UEFA Avrupa Ligi kura
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