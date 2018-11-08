Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0 yenerken, Beşiktaş ise deplasmanda Genk'le 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur iddialarını sürdürdürler. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise evinde Sevilla'ya 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

İşte Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar...

D GRUBU

FENERBAHÇE 2 - 0 Anderlecht

G GRUBU

Rapid Wien 0 - 0 Villarreal

Spartak Moscow 4 - 3 Rangers

H GRUBU

Apollon Limassol 2 - 3 Eintracht Frankfurt

Lazio 2 - 1 Marseille

I GRUBU

Genk 1 - 1 BEŞİKTAŞ

Malmö 1 - 1 Sarpsborg 08

J GRUBU

AKHİSARSPOR 2 - 3 Sevilla

Krasnodar 2 - 1 Standard Liege

K GRUBU

Astana 2 - 1 Jablonec

Dinamo Kiev 3 - 1 Rennes

L GRUBU

BATE Borisov 0 - 1 Chelsea

Mol Vidi 1 - 0 PAOK

