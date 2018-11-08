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  5. 08 Kasım 2018 22:31

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın da sahne aldığı gecenin en dikkat çeken mücadelesi 7 golün atıldığı Spartak Moskova - Rangers maçıydı.

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0 yenerken, Beşiktaş ise deplasmanda Genk'le 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur iddialarını sürdürdürler. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise evinde Sevilla'ya 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

İşte Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar...

D GRUBU
FENERBAHÇE 2 - 0 Anderlecht

G GRUBU
Rapid Wien 0 - 0 Villarreal
Spartak Moscow 4 - 3 Rangers

H GRUBU
Apollon Limassol 2 - 3 Eintracht Frankfurt
Lazio 2 - 1 Marseille

I GRUBU
Genk 1 - 1 BEŞİKTAŞ
Malmö 1 - 1 Sarpsborg 08

J GRUBU
AKHİSARSPOR 2 - 3 Sevilla
Krasnodar 2 - 1 Standard Liege

K GRUBU
Astana 2 - 1 Jablonec
Dinamo Kiev 3 - 1 Rennes

L GRUBU
BATE Borisov 0 - 1 Chelsea
Mol Vidi 1 - 0 PAOK

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi , Spartak Moskova - Rangers , Beşiktaş , Fenerbahçe
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