B. Mönchengladbach - Başakşehir maçı canlı izle! CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla son bulacak. Son 32 turuna adını yazdırmak isteyen Başakşehir, B. Mönchengladbach mücadelesinden galip ayrılması gerekiyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. B. Mönchengladbach Başakşehir maçını canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

B. MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

1' Ve maç Başakşehir'in vuruşuyla başladı.

B. MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli

B. MÖNCHENGLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. İstanbul ekibi, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

AVRUPA'DA 26. MAÇ

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 26. maçını Mönchengladbach’la oynayacak. Turuncu-lacivertli takım geride kalan 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, rakip ağları 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ EKSİK İSİMLER

Medipol Başakşehir, Mönchengladbach maçının son hazırlığını dün akşam Borussia Park’ta yaptı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusu ve pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Başakşehir kritik maça eksik bir kadroyla çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Fredrik Guldbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar maçta forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da İstanbul’da bırakıldı.

BAYERN MÜNİH'İ DEVİRDİLER

Marco Rose yönetiminde Bundesliga’ya bu sezon damga vuran Mönchengladbach, 31 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 10 galibiyet alan, 1 beraberliği bulunan, 3 kez de mağlup olan Alman ekibi, ligde oynadığı son maçta Bayern Münih’i 2-1 yenip zirvedeki yerini korumuştu.

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak Başakşehir'in deplasmanda B.Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hakemi belli odlu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.



