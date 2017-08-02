Başakşehir 1 - 0 Club Brugge / Maç devam ediyor

13'Mahmut Tekdemir rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Emre Belözoğlu kullanacak.

13'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jelle Vossen – Emre Belözoğlu mücadelesinde hakem Istvan Kovacs, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

11'Club Brugge takımından Ruud Vormer sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11'Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Club Brugge adına Ruud Vormer kullanacak.

10'Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara, sarı kart görüyor.

7'Golün asistini yapan isim Gael Clichy.

7'GOOOLL!! Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

5'Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.

5'Junior Caiçara, ceza sahası içinde sol çaprazda Emmanuel Bonaventure tarafından faule maruz kalıyor. Medipol Başakşehir maça serbest vuruş ile başlayacak.

4'Club Brugge takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Stefano Denswil.

4'Stefano Denswil, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Emmanuel Adebayor tarafından faule maruz kalıyor.

1'Club Brugge takımı korner kullanacak.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 3-3’ün rövanşında Medipol Başakşehir, Club Brugge’ü konuk edecek. Karşılaşmada temsilcimiz için 2-2, 1-1 ve 0-0’lık beraberlikler ve her türlü galibiyet turu geçmek için yeterli olacak.

3-3’lük skor maçı uzatma bölümlerine taşıyacak. 3-3’ten daha gollü beraberlikler ve Brugge’ün her türlü galibiyeti Belçika ekibini play-off turuna taşıyacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attama, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Mossoro, Adebayor

Club Brugge: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Touba, Mechele, Refaelov, Vormer, Nakamba, Vossen, Bonaventure