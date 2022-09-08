Başakşehir İskoçya'da rakibini 4 golle dağıttı
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67'nci dakikada Ndayishimiye, 75'inci dakikada kendi kalesine Kingsley ve 82'nci dakikada Berkay Özcan kaydetti. Grubun diğer karşılaşmada Fiorentina kendi sahasında Rigas Futbola Skola ile 1-1 berabere kaldı.
Başakşehir, bu sezon Avrupa'da çıktığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi. (5 galibiyet, 2 beraberlik)
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