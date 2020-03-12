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  5. 12 Mart 2020 23:22

Başakşehir, rövanş biletini kaptı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Başakşehir ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak rövanş için avantaj sağladı.

Başakşehir, rövanş biletini kaptı!
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Fazla tehlikeli pozisyonun olmadığı, başa baş mücadelenin sergilendiği karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golü 88. dakikada Visca penaltıdan kaydetti. 86. dakikada Demba Ba defansın hatasını iyi değerlendirip hızlıca ceza sahasına girdi, Varela’nın müdahalesiyle Senegalli yıldız yerde kalınca hakem William Collum beyaz noktayı gösterdi.

Başakşehir’de Enzo Crivelli 73. dakikada yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle sahayı sedye üzerinde terk etti. Kopenhag’ta ise forvet oyuncusu Santos 4. dakikada sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düştü.

Rövanş mücadelesi corona virüsü nedeniyle ertelenmezse 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’da seyircisiz oynanacak.

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kopenhag , başakşehir , uefa
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