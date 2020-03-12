Başakşehir, rövanş biletini kaptı!

Fazla tehlikeli pozisyonun olmadığı, başa baş mücadelenin sergilendiği karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golü 88. dakikada Visca penaltıdan kaydetti. 86. dakikada Demba Ba defansın hatasını iyi değerlendirip hızlıca ceza sahasına girdi, Varela’nın müdahalesiyle Senegalli yıldız yerde kalınca hakem William Collum beyaz noktayı gösterdi.
Başakşehir’de Enzo Crivelli 73. dakikada yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle sahayı sedye üzerinde terk etti. Kopenhag’ta ise forvet oyuncusu Santos 4. dakikada sarı kart görerek rövanşta cezalı duruma düştü.
Rövanş mücadelesi corona virüsü nedeniyle ertelenmezse 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’da seyircisiz oynanacak.
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