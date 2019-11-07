Basel 2 - 1 Getafe (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında İsviçre ekibi Basel, İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk etti. St. Jakob-Park'ta oynanan karşılaşma, Basel'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Basel'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikadar Arthur ve 60. dakikada Frei kaydetti. Getafe'nin tek golünü ise 45. dakikada penaltıdan Mata attı.
Gruptaki üst üste ikinci maçını kazanan Basel, puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Getafe ise 6 puanda kaldı.
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