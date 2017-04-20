Beşiktaş 1 - 1 Lyon / Maç devam ediyor

35'GOL! Olympique Lyon, Alexandre Lacazette ile durumu eşitliyor.

27'GOOOOOOOOOLLLLL!!!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden pasını penaltı noktasının gerisindeki Anderson Talisca'ya atıyor. Talisca, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yerden tam köşe şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

22'Orta alanda Mathieu Valbuena, serbest vuruştan ortasını ceza alanımızın içerisine doğru gönderiyor. Penaltı noktası üzerinde hava topu mücadelesinde kalecimiz Fabricio Agosto ve Mouctar Diakhaby çarpışıyor. Bu pozisyonun ardından Mouctar Diakhaby yerden kalkamıyor ve sağlık ekipleri onun için oyun alanına davet ediliyor.

22'Orta alanda Mathieu Valbuena, serbest vuruştan ortasını ceza alanımızın içerisine doğru gönderiyor. Penaltı noktası üzerinde hava topu mücadelesinde kalecimiz Fabricio Agosto ve Mouctar Diakhaby çarpışıyor. Bu pozisyonun ardından Mouctar Diakhaby yerden kalkamıyor ve sağlık ekipleri onun için oyun alanına davet ediliyor.

20'Mathieu Valbuena'nın, sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ön direğe gelen ortayı Christophe Jallet arkaya çeviriyor. Arka direkte Matej Mitrovic'e çarpan top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

18'Christophe Jallet'in kısa pasına hareketlenen Maxwel Cornet sağ kanatta ofsayta yakalanıyor.

16'Sağ taraftan Ricardo Quaresma'nun köşe vuruşundan penaltı noktası üzerine gönderdiği ortasını Olympique Lyon savunması uzaklaştırıyor.

15'Cenk Tosun'un pasıyla topla buluşan Anderson Talisca, ceza yayının hemen solundan aşırtma bir vuruş deniyor ancak top farklı bir şekilde üstten auta gidiyor.

14'Sol kanatta topla buluşan Alexandre Lacazette pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Atiba Hutchinson'ı geçen top Corentin Tolisso'nun önünde kalıyor. Tolisso, yakın mesafeden şutunu çekiyor fakat top direğin hemen dibinden auta çıkıyor.

10'Sağ kanatta Gökhan Gönül ile Maxwel Cornet arasında yaşanan top kapma mücadelesi sonrasında Gökhan kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

7'Sağ taraftan Olympique Lyon köşe vuruşu kazanıyor. Köşe vuruşunu kullanan Mathieu Valbuena ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Lucas Tousart kafa vuruşunu yapıyor ve top farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.

5'Cenk Tosun, ceza sahası dışı sol çaprazdan çok sert bir şut çekiyor fakat kaleci Anthony Lopes bir kez daha başarılı oluyor.

4'Ceza sahasımızın hemen dışında sağ tarafta Dusko Tosic, rakibi Maxwel Cornet'ye faul yapıyor. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Mathieu Valbuena'nın ön direğe gönderdiği ortasını Cenk Tosun uzaklaştırıyor.

2'Ryan Babel'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak direk dibinde kaleci Anthony Lopes topa hakim olmayı başarıyor.

1'Sırp hakem Milorad Mazic ilk düdüğünü çalıyor ve Çeyrek Final rövanş mücadelesi Olympique Lyon'lu futbolcuların santra vuruşuyla başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, yarı finale çıkmak için Lyon takımını konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmada siyah-beyazlıların Avrupa’daki kaderi belli oluyor. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.

BÜYÜK RÖVANŞ

Fransa’da oynanan ilk ayak maçında şanssız bir şekilde 2-1 kaybeden Kara Kartal, ev sahibi olmanın avantajıyla adını son 4’e yazdırmak istiyor. Beşiktaş’ta cezalı Marcelo ve Aboubakar forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette