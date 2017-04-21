Beşiktaş 2 - 1 Lyon / Maç devam ediyor

109'Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasında Anderson Talisca topu içeriye çeviriyor fakat top kaleci Anthony Lopes'de kalıyor.

108'Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün kale ağzına doğru yaptığı ortasını kaleci Anthony Lopes uzaklaştırmak istiyor ancak top ceza sahası içi sağ çaprazında Ricardo Quaresma'nın önünde kalıyor. Ricardo Quaresma, sağ ayağıyla sert bir şut çekiyor fakat kaleye paralel giden bu şut taca çıkıyor.

106'Sağ kanattan kazandığımız serbest vuruş için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına gönderiyor. O noktada Atiba Hutchinson'ın kafayla indirdiği topa altıpasın sağ tarafında Cenk Tosun şutunu çekiyor fakat kaleci Anthony Lopes bu şutu kurtarmayı başarıyor.

106'Uzatmaların ikinci devresi Cenk Tosun'un santra vuruşuyla başlıyor.

105'Milorad Mazic'in düdüğüyle ilk uzatma devresi sona eriyor.

102'Sağ kanatta Mathieu Valbuena'dan topu kapan Ricardo Quaresma son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada müsait pozisyonda Anderson Talisca topun gelişine şutunu çekiyor ancak top az farkla kalenin yanından auta gidiyor.

101'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortası doğrudan auta gidiyor.

98'Ceza sahası içi sol tarafında son çizgiden Rachid Ghezzal yerden pasını ceza yayına doğru çeviriyor. O noktada Nabil Fekir topun gelişine şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri geliyor.

98'Mathieu Valbuena'nın köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını Cenk Tosun karşılıyor.

94'Temsilcimiz ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oluyor.

91'Mathieu Valbuena'nın sağ taraftan köşe vuruşundan ön direğe yaptığı ortasını Cenk Tosun uzaklaştırıyor. Uzaklaşan topla ani atağa çıkan Anderson Talisca kaleci Anthony Lopes'i önde görüyor ve şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

91'İlk uzatma devresine Olympique Lyon oyuncu değişikliği ile başlıyor. Alexandre Lacazette oyundan alınırken, Rachid Ghezzal oyuna dahil oluyor.

91'Milorad Mazic düdüğünü çalıyor ve ilk uzatma devresi başlıyor.

90'Hakem Milorad Mazic düdüğünü çalıyor ve normal süresi 2-1'lik biten bu müsabaka uzatmalara gidiyor.

90'Ceza yayının biraz gerisinden Atiba Hutchinson'ın çektiği şut savunmadan geri geliyor.

90'Maçın normal süresine oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

90'Jeremy Morel'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alexandre Lacazette çok sert bir şut çekiyor ve top üst direğe çarpıp auta gidiyor.

81'Cenk Tosun'un pasıyla Olympique Lyon yarı alanında topla buluşan Anderson Talisca ofsayta yakalanıyor.

80'Mathieu Valbuena'nın sağ taraftan köşe vuruşundan gönderdiği ortasını Oğuzhan Özyakup uzaklaştırıyor.

79'Orta alanda kazanılan bu serbest vuruş için topun başına geçen Mathieu Valbuena ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada savunmadan gelen Mouctar Diakhaby kafa vuruşunu yapıyor ve top üstten farklı bir şekilde auta çıkıyor.

78'Dusko Tosic, rakibi Alexandre Lacazette'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

72'Sol kanattan Ricardo Quaresma'nın altıpasın içine gönderdiği ortası kaleci Anthony Lopes'de kalıyor.

71'Anderson Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topu önüne almayı başaran Ricardo Quaresma trivela şutuyla kaleye şansını deniyor ancak Anthony Lopes üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

70'Mathieu Valbuena'nın pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktadan topla buluşan Corentin Tolisso sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde üstten auta gidiyor.

68'Ceza sahası içi sağ çaprazında Lucas Tousart topla buluştuktan sonra yerden pasını penaltı noktası üzerine göndermek istiyor ancak Atiba Hutchinson'a çarpan top bir anda kaleye yöneliyor. Kalesinde dikkatli olan Fabricio Agosto son anda direk dibinden topu kornere çeliyor.

63'Mathieu Valbuena'nın derin pasıyla topu önüne iyi alan Alexandre Lacazette bir anda kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Ceza alanı içi hafif sağ çaprazdan Lacazette'nin çektiği sert şutu Fabri kurtarmayı başarıyor.

62'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ortasını ceza alanına gönderiyor ancak top kaleci Anthony Lopes'de kalıyor.

58'GOOOOOOOOOOOLLL!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile durumu 2-1'e getiriyor. Sol kanatta topla buluşan Adriano Correia, altıpasın önüne doğru ortasını gönderiyor. Bu noktada Anderson Talisca şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başarıyor.

56'Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor. O noktada savunmaya rağmen Cenk Tosun kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Anthony Lopes son anda bu şutu çıkarmayı başarıyor.

54'Kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanıyoruz. Serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma, doğrudan kaleye şansını deniyor fakat top savunmadan geri geliyor. Dönen topa Anderson Talisca, şutunu çekiyor fakat top direğin dibinden auta gidiyor.

50'Cenk Tosun'un, pasıyla topla buluşan Ryan Babel, ceza sahası içi sol çaprazında topu sağına çektikten sonra şutunu çekiyor ancak bu şut Olympique Lyon savunmasından geri dönüyor.

46'Beşiktaş gole çok yaklaşıyor ! Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın altıpasın önüne gönderdiği ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Anthony Lopes'i aşan topu çizgi üzerinde Christophe Jallet uzaklaştırıyor.

46'İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Cenk Tosun'un santra vuruşuyla başlıyor.

45'Sırp hakem Milorad Mazic ilk yarıyı bitiriyor. Müsabakanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle sona eriyor.

45'Christophe Jallet'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu önüne alan Maxwel Cornet şutunu çekiyor ancak kaleye paralel giden top farklı şekilde auta çıkıyor.

45'Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Anderson Talisca'nın, sol ayağıyla çektiği sert şut direğin hemen yanından auta çıkıyor.

41'Savunmamızın arkasına atılan uzun pasla ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan Alexandre Lacazette, sağ ayağıyla plase bir vuruş yapıyor ve top sol kale direğine çarpıp auta gidiyor.

41'Yaklaşık 25 metreden hafif sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruş'da topun başına geçen Anderson Talisca, doğrudan kaleye şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.

39'Sağ köşe gönderine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma, ortasını arka direğe doğru gönderiyor fakat savunmada Mouctar Diakhaby topu uzaklaştıran isim oluyor.

36'Anderson Talisca'nın pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ricardo Quaresma sağ ayağıyla şansını deniyor fakat kaleci Anthony Lopes üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kurtarmayı başarıyor.

35'GOL! Olympique Lyon, Alexandre Lacazette ile durumu eşitliyor.

27'GOOOOOOOOOLLLLL!!!! Beşiktaş, Anderson Talisca ile maçta 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden pasını penaltı noktasının gerisindeki Anderson Talisca'ya atıyor. Talisca, topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yerden tam köşe şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

22'Orta alanda Mathieu Valbuena, serbest vuruştan ortasını ceza alanımızın içerisine doğru gönderiyor. Penaltı noktası üzerinde hava topu mücadelesinde kalecimiz Fabricio Agosto ve Mouctar Diakhaby çarpışıyor. Bu pozisyonun ardından Mouctar Diakhaby yerden kalkamıyor ve sağlık ekipleri onun için oyun alanına davet ediliyor.

22'Orta alanda Mathieu Valbuena, serbest vuruştan ortasını ceza alanımızın içerisine doğru gönderiyor. Penaltı noktası üzerinde hava topu mücadelesinde kalecimiz Fabricio Agosto ve Mouctar Diakhaby çarpışıyor. Bu pozisyonun ardından Mouctar Diakhaby yerden kalkamıyor ve sağlık ekipleri onun için oyun alanına davet ediliyor.

20'Mathieu Valbuena'nın, sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ön direğe gelen ortayı Christophe Jallet arkaya çeviriyor. Arka direkte Matej Mitrovic'e çarpan top kaleci Fabricio Agosto'da kalıyor.

18'Christophe Jallet'in kısa pasına hareketlenen Maxwel Cornet sağ kanatta ofsayta yakalanıyor.

16'Sağ taraftan Ricardo Quaresma'nun köşe vuruşundan penaltı noktası üzerine gönderdiği ortasını Olympique Lyon savunması uzaklaştırıyor.

15'Cenk Tosun'un pasıyla topla buluşan Anderson Talisca, ceza yayının hemen solundan aşırtma bir vuruş deniyor ancak top farklı bir şekilde üstten auta gidiyor.

14'Sol kanatta topla buluşan Alexandre Lacazette pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Atiba Hutchinson'ı geçen top Corentin Tolisso'nun önünde kalıyor. Tolisso, yakın mesafeden şutunu çekiyor fakat top direğin hemen dibinden auta çıkıyor.

10'Sağ kanatta Gökhan Gönül ile Maxwel Cornet arasında yaşanan top kapma mücadelesi sonrasında Gökhan kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

7'Sağ taraftan Olympique Lyon köşe vuruşu kazanıyor. Köşe vuruşunu kullanan Mathieu Valbuena ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Lucas Tousart kafa vuruşunu yapıyor ve top farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.

5'Cenk Tosun, ceza sahası dışı sol çaprazdan çok sert bir şut çekiyor fakat kaleci Anthony Lopes bir kez daha başarılı oluyor.

4'Ceza sahasımızın hemen dışında sağ tarafta Dusko Tosic, rakibi Maxwel Cornet'ye faul yapıyor. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Mathieu Valbuena'nın ön direğe gönderdiği ortasını Cenk Tosun uzaklaştırıyor.

2'Ryan Babel'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun sağ ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak direk dibinde kaleci Anthony Lopes topa hakim olmayı başarıyor.

1'Sırp hakem Milorad Mazic ilk düdüğünü çalıyor ve Çeyrek Final rövanş mücadelesi Olympique Lyon'lu futbolcuların santra vuruşuyla başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, yarı finale çıkmak için Lyon takımını konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmada siyah-beyazlıların Avrupa’daki kaderi belli oluyor. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.

BÜYÜK RÖVANŞ

Fransa’da oynanan ilk ayak maçında şanssız bir şekilde 2-1 kaybeden Kara Kartal, ev sahibi olmanın avantajıyla adını son 4’e yazdırmak istiyor. Beşiktaş’ta cezalı Marcelo ve Aboubakar forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette