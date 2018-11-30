Beşiktaş bitti demeden bitmez ! Sarpsborg 08 - Beşiktaş: 2-3

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaşdeplasmanda Norveç'in Sarpsborg 08 takımını 2-0 geriden gelip 3-2 yendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında deplamanda Sarpsborg ile karşılaştı.

1. dakikada Rashad Muhammed'in golüyle Sarpsborg 1-0 öne geçti. Tobias Heintz, 6. dakikada farkı 2'ye çıkardı.2-0 62. dakikada Jeremain Lens'in golüyle Beşiktaş farkı 1'e indirdi: 2-1 Vagner Love 66. dakikada beraberliği yakaladı: 2-2 90. dakikada Lens'in golüyle Beşiktaş 3-2 öne geçti. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Grubun diğer maçında Malmö kendi sahasında Genk ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Genk 8 puanda, Beşiktaş 7 puanda Malmö 6 puanda ve Sarpsborg 5 puanla son sırada yer aldı.

13 Aralık'ta gruptakison maçlarda Beşiktaş kendi sahasında Malmö ile oynarken Genk de kendi sahasında Sarpsborg ile karşılaşacak.

Goller: Dk. 1 Rashad Muhammed, Dk. 6 Tobias Heintz (Sarpsborg); Dk. 62 ve Dk. 90 Jeremain Lens, Dk. 66 Vagner Love (Beşiktaş)

Stat: Sarpsborg (Norveç)



Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Sarpsborg 08: Aleksandr Vasyutin, Jon Helge Tveita, Jorgen Horn, Joonas Tamm, Joachim Thomassen, Ole Jorgen Halvorsen, Matti Lund Nielsen, Kristoffer Zachariassen, Tobias Heintz, Rashad Muhammed, Patrick Mortensen

Teknik Direktör: Geir Bakke

Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

İLK YARI

1. dakikada Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muhammed, kaleci Karius'u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0

6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. Beşiktaş yarı sahasının ortasında topla buluşan Heintz'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

9. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Muhammed, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ljajic'in pasıyla buluşan Adriano'nun sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

27. dakikada Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Vasyutin'de kaldı.

35. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topla arka direkte buluşan Ljajic'in şutunu Horn çizgi üzerinde engelleyerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada sağdan yapılan ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Dorukhan Toköz'ün müdahalesi yetersiz kaldı. Altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mortensen'in vuruşunda Karius golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sarpsborg'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



