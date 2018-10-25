Beşiktaş evinde dağıldı !

Beşiktaş'ta ligden sonra Avrupa'da da işler iyi gitmiyor. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi Grubundaki 3. maçında Genk'e 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçta siyah beyazlılar bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtmazken, Genk 90 dakika boyunca organize bir görüntü verdi.

Genk'e Beşiktaş karşısında galibiyet gollerini getiren isimler ise Mbwana Samatta (2) Dieumerci Ndongala ve Jakub Piotrowski olurken, Beşiktaş'ın iki golü de Vagner Love'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 puanda kalırken, Genk puanını 6'ya yükseltti.