Beşiktaş - Genk CANLI: 1-3

74'GOOOOLLL!!! Beşiktaş, Vagner Love'un golüyle farkı 1'e indiriyor.

69'Golde asisti yapan isim Joakim Maehle oluyor.

69'GOL! Racing Genk, Mbwana Samatta'nın golüyle farkı 2'ye çıkarıyor.

68'Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top kaleci Danny Vukovic'te kalıyor.

63'Mbwana Samatta'nın pasıyla topla buluşan Alejandro Pozuelo, ceza yayı içinden vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

62'Gary Medel'in uzak mesafeden topun gelişine çektiği şutta top savunmadan geri dönüyor.

61'Jere Uronen, Enzo Roco'ya yaptığı kontrolsüz hareket sebebiyle sarı kart görüyor.

60'Enzo Roco'nun hatası sonrasında topla birlikte sol çaprazdan ceza alanı içine giren Mbwana Samatta, yerden vuruşunu yapıyor ancak Loris Karius soluna giden topu yatarak kontrol ediyor.

52'Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Necip Uysal ceza alanı içinde ofsayt pozisyonunda kalıyor.

47'Hava topu mücadelesinde Enzo Roco, Mbwana Samatta'nın yüzüne dirseğiyle yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

46'Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Vagner Love, Cyle Larin'in yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı temsilcimizin vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Daniel Stefanski'nin düdüğüyle ilk yarı Racing Genk'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Orta alanın solunda Sebastian Dewaest, Cyle Larin'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

45'Jeremain Lens, Ruslan Malinovskyi'ye kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Daniel Stefanski'den sarı kart görüyor.

45'Orta alanda Jhon Lucumi, Cyle Larin'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

39'Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Racing Genk savunması ön direkte karşılıyor.

37'Mbwana Samatta için yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.

35'Hızlı gelişen atakta Alejandro Pozuelo'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mbwana Samatta yerden vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

31'Ruslan Malinovskyi'nin sağ çaprazdan şutunda top savunmadan geri dönüyor.

27'Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tolgay Arslan sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Enzo Roco'ya bırakıyor.

25'Mbwana Samatta'nın ceza yayı solundan yaptığı vuruşu Loris Karius uzanarak çelmeyi başarıyor.

23'Golün asistini yapan isim Joakim Maehle oluyor.

23'GOL! Mbwana Samatta'nın golüyle Racing Genk öne geçiyor. Organize gelişen atakta Joakim Maehle'nin sağ kanattan ortasında Mbwana Samatta top yere inmeden ceza alanı içinden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

21'Jere Uronen'nin sol kanattan ortasında Domagoj Vida kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

18'Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup hafif sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

18'Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup hafif sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

16'Ruslan Malinovskyi'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Loris Karius'un kontrolünde yandan auta gidiyor.

11'Oğuzhan Özyakup için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

7'Ruslan Malinovskyi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

4'Sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Danny Vukovic'in üzerine gidiyor.

2'Ruslan Malinovskyi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu temsilcimiz ön direkte karşılıyor.

1'Hakem Daniel Stefanski'nin düdüğüyle Racing Genk'in vuruşuyla karşılaşma başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Racing Genk'i konuk ediyor.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: KARİUS, GÖKHAN, VİDA, NECİP, CANER, MEDEL, TOLGAY, OĞUZHAN, LENS, QUARESMA, LARİN

Genk: VUKOVİC,MAEHLE, DEWAEST, LUCUMİ, URONEN, MALİNOVKSİY, POZUELO, HEYNEN, PAİNTSİL, SAMATTA, NDONGALA