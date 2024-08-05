Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşması olası rakipleri yapılan kura çekimi ile belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz play-off turundaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşmaların tarihleri UEFA tarafından 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol