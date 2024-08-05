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Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşması olası rakipleri yapılan kura çekimi ile belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz play-off turundaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmaların tarihleri UEFA tarafından 9 Ağustos'ta açıklanacak.

 

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Etiketler Beşiktaş Trabzonspor Beşiktaş Trabzonspor UEFA avrupa ligi UEFA Avrupa Ligi
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