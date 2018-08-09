Beşiktaş - LASK Linz CANLI: 1-0

17'Tolga Zengin'in yaptığı pas hatası sonrasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Samuel Tetteh'in çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

13'Ryan Babel'in pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasını kaleci Alexander Schlager yumruklayarak uzaklaşırıyor.

11'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Reinhold Ranftl geçiyor. Reinhold Ranftl'ın ortasını Gökhan Gönül ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

10'Oğuzhan Özyakup'un pasına ceza sahası yayının hemen dışında hareketlenen Cyle Larin için ofsay bayrağı kalkıyor.

6'Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Oğuzhan Özyakup oluyor.

6'GOOOOOLLL!!! Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup, ortasını arka direkte bulunan Ryan Babel'e yapıyor. Babel'in kafa vuruşunda top LASK Linz ağları ile buluşuyor.

4'Tolgay Arslan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasına kaleci Alexander Schlager iki hamlede sahip oluyor.

2'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Reinhold Ranftl geçiyor. Reinhold Ranftl'in ortası takım arkadaşından sekip oyun alanının dışına çıkıyor.

1'Karşılaşmaya Cyle Larin'in yaptığı santra vuruş ile başlıyoruz.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya geliyor.



Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetiyor. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapıyor. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.



Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Michorl,Ullmann, Ramsebner, Trauner, Tetteh, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser