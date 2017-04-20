Beşiktaş - Lyon / Maç öncesi

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, yarı finale çıkmak için Lyon takımını konuk ediyor. Bu kritik karşılaşmada siyah-beyazlıların Avrupa’daki kaderi belli oluyor. Vodafone Arena’da başlama saati 22:05 olan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.

BÜYÜK RÖVANŞ

Fransa’da oynanan ilk ayak maçında şanssız bir şekilde 2-1 kaybeden Kara Kartal, ev sahibi olmanın avantajıyla adını son 4’e yazdırmak istiyor. Beşiktaş’ta cezalı Marcelo ve Aboubakar forma giyemeyecek.

Kadrolar:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette