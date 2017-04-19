Beşiktaş Lyon maçı hangi kanalda ?

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en önemli maçlarından birini yarın yapacak.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma saat 22.05'teVodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş - Lyon maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Beşiktaş, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek