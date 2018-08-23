Beşiktaş maçı öncesi yine ayrı kriz !

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Başakşehir'in vedasının ardından kalan tek temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Partizan ile karşılaşacak. Belgrad'daki karşılaşma 21.30'da başlayacak. Yapılan anlaşma gereği iki takım da deplasman sınavlarına taraftar getirmeyecek, dolayısıyla bu maçta misafir Beşiktaşlı futbolseverler alınmayacak.

HANGİ KANAL YAYINLAYACAK ?

Maçın yayıncısı da hâlâ belirsiz… Partizan-Beşiktaş maçı için yayın haklarını elinde bulunduran Partizan’ın, ilk maçın yayın hakkı için için 100 bin euro civarında bir ücret istediği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş’ın Avusturya’da LASK Linz ile oynadığı Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu maçında da aynı sıkıntı yaşanmıştı. LASK Linz-Beşiktaş mücadelesinde de maç gününe kadar yayınlayacak kanal belli değildi. Karşılaşmanın başlamasına 3 saat kala TRT devreye girerek karşılaşmanın yayın hakkını satın almış ve LASK Linz-Beşiktaş maçı TRT 1'den verilmişti.

Beşiktaş’ta, önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jeremain Lens ve Ryan Babel ile bir önceki maçta attığı golle turu getiren ancak formasını çıkartıp kırmızı kart gören Alvaro Negredo bugün forma giyemeyecek. Şenol Güneş'in, iki futbolcunun yokluğunda Gökhan Töre ve Quaresma'yı ilk 11'e koyması, santrfor görevini de Cyle Larin'e vermesi bekleniyor. Güneş'in, Oğuzhan'ı yedek tutup orta sahayı Tolgay- Medel-Adriano üçlüsünden kurması bekleniyor.

3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş ile Partizan, 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaşmıştı. Temsilcimiz, deplasmanda 4-0 kazanmış iç sahadaki mücadele ise 2-1'lik üstünlüğümüz ile sonuçlanmıştı. O eşleşmede Gökhan Töre, deplasmandaki maçta gol atarken Oğuzhan ve Necip de forma giymişti. İki takım, 2005'teki hazırlık maçını da Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.