Beşiktaş - Partizan: 3-0

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Beşiktaş, 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Vodafone Park'ta Partizan'ı 3-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dün yapılan son idmanı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Tolga Zengin'in yerine genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev verdi.

Siyah-beyazlı takımın 20 yaşındaki kalecisi, Spor Toto Süper Lig'de oynanan son maçta da Beşiktaş'ın kalesini Antalyaspor'a karşı korumuştu. Utku Yuvakuran böylelikle kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında görev yaptı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Beşiktaş Portekizli yıldızları Quaresma ve Pepe'nin işbirliğiyle golüy buldu. Kazanılan serbest vuruşta Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Pepe golünü attı ve 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Beşiktaş 45'te Oğuzhan Özyakup'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, penaltı noktasının hafif sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında bir kez daha Quaresma - Pepe ikilisi sahnedeydi. Serbest vuruşta Quaresma'nın ortasına bir kez daha kafa vuruşuyle Pepe topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 3-0'lık skoru yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olamdı ve Beşiktaş deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında, Vodafone Park'ta Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 1. torbadan girecek.