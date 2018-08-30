Beşiktaş - Partizan CANLI: 2-0

57'Partizan Belgrad takımı bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Aleksandar Scekic oyundan çıkarken yerine Gabriel Enache giriyor.

57'Goran Zakaric'in yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Danilo Pantic'in çektiği sert şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

55'Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Gomes, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Domagoj Vida kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

53'Nemanja Miletic'in uzaklaştırmak istediği topla sol kanatta buluşan Caner Erkin'in ortasını Marc Valiente kafayla uzaklaştırıyor.

50'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasına arka direkte Domagoj Vida istediği gibi dokunamıyor ve Partizan Belgrad savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

46'Danilo Pantic'in ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut savunmamızdan sekip kornere çıkıyor.

46'Partizan Belgrad takımı ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Svetozar Markovic oyundan çıkarken yerine Nemanja Nikolic giriyor.

46'İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

45'Ovidiu Alin Hategan'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.

45'Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Cyle Larin'in kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

45'Beşiktaş'ın attığı 2. golde asisti yapan isim Cyle Larin oluyor.

45'GOOOOOLLL!!! Oğuzhan Özyakup'un attığı golle farkı ikiye çıkartıyoruz. Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, penaltı noktasının hafif sağ çaprazından şutunu çekiyor, top kaleci Vladimir Stojkovic'in sağından ağlarla buluşuyor.

42'Partizan Belgrad yarı alanının ilk metrelerinde Oğuzhan Özyakup'a kayarak sert müdahalede bulunan Nemanja Miletic, sarı kart görüyor.

41'Ricardo Quaresma'nın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte dokunan Caner Erkin'in çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

37'Temsilcimiz Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Ricardo Quaresma oluyor.

37'GOOOOOLLL!!! Pepe'nin attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Aleksandar Scekic'in Tolgay Arslan'a yaptığı faulün ardından Partizan Belgrad yarı alanının ilk metrelerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasına altıpasın hemen dışında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda top Partizan Belgrad ağları ile buluşuyor.

35'Adriano'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası kaleci Vladimir Stojkovic'te kalıyor.

30'Tolgay Arslan'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasını Partizan Belgrad savunması uzaklaştırıyor.

28'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşuna topun başına Goran Zakaric geçiyor. Goran Zakaric'in ortasını ön direkte Cyle Larin, kafayla uzaklaştırıyor.

27'Bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkımızı zorunlu olarak kullanıyoruz. Sakatlanan Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, karşılaşmaya dahil oluyor.

22'Ricardo Quaresma'nın pası ile sağ kanatta buluşan Gökhan Gönül'ün ortasını Svetozar Markovic kafayla uzaklaştırıyor.

17'Sağ kanattan Cyle Larin'in yaptığı ortayı Partizan Belgrad savunması uzaklaştırıyor.

13'Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Ricardo Quaresma'nın çektiği şuta kale önünde Cyle Larin kafa ile dokunuyor ancak bu şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

12'Savunmadan seken topla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Necip Uysal'ın çektiği şut kaleci Vladimir Stojkovic'te kalıyor.

8'Aleksandar Scekic, Necip Uysal ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalıyor ve kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

4'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma, Caner Erkin ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası kaleci Vladimir Stojkovic'de kalıyor.

1'Karşılaşma Partizan Belgradlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda sona gelen Beşiktaş, Partizan ile 1-1'in rövanşında karşılaşıyor.

Kara Kartal'a her türlü galibiyet tur için yeterli olacak. 1-1'in dışında alınacak gollü beraberliklerde ise Beşiktaş, Avrupa'ya veda edecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo