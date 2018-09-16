Beşiktaş taraftarından bilet isyanı

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa I Grubu ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'de Vodafone Park'da Norveç temsilcisi Sarpsborg'u ağırlayacağı maçın biletleri bugün saat 16.00'da satışa sunulacak.

Siyah beyazlı kulüp maçın bilet fiyatlarını açıklarken fiyatlar taraftarların tepkisini çekti. En ucuz 8. kategori bilet 165 TL’ye satılırken, en pahalı bilet ise 1250 TL oldu.

Bazı taraftarlar “Yönetim ülkenin durumundan haberdar değil galiba” yorumlarını yaparken geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bayern Münih maçında biletlerin 170 TL’ye satıldığı ve bu maçtaki fiyatların normal olmadığı belirtildi.

Beşiktaş-Sarpsborg maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 450 TL

2. Kategori: 425 TL

3. Kategori: 385 TL

4. Kategori: 350 TL

5. Kategori: 330 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 175 TL

8. Kategori: 165 TL

VIP: 1.000TL

1903 A-E: 1.000 TL

1903 B-D: 1.100 VTL

1903 C: 1.250 TL