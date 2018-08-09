Beşiktaş tek attı !

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 yenerek 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avatajlı bir skorla sahadan ayrılmış oldu.

Karşılamanın 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve skor 1-0'a geldi.

45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren temsilcimiz Beşiktaş 51'de gole yaklaştı. Cyle Larin kafayla altıpas içerisinde bulunan Oğuzhan Özyakup'a indridi. Oğuzhan'ın şutunda top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında temsilcimiz Beşiktaş girdiği fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma ilk yarıda Babel'in attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş bu sonuçla 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması için avantajlı skorla sahadan ayrılmış oldu.