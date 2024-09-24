Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ajax-Beşiktaş maçını John Brooks, Fenerbahçe Union SG karşılaşmasını Benoit Bastien yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.

Beşiktaş'ın maçına Brooks

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.