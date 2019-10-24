Beşiktaş'a derbi öncesi Avrupa darbesi ! Maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş sahasında Braga’yı konuk etti. Beşiktaş, Adem Ljajic ile bir penaltı atışından faydalanamadığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Horto ve 80’inci dakikada Eduardo kaydederken, siyah beyazlıların mücadeledeki tek golü 67’nci dakikada Umut Nayir’den geldi.

4’üncü dakikada Oğuzhan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Caner ortaladı. Braga savunmasının kafa vuruşunda top Boyd’un önünde kaldı. Boyd’un kontrol ettikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

9’uncu dakikada Ljajic ile yaptığı verkaç sonrasında sağ kanattan ceza sahasına giren Güven’in içeri çevirdiği topla Rebocho arka direkte buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta Braga savunmasına çarpan top kornere gitti.

22’nci dakikada sol kanattan gelişen Braga atağında Horta ortaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Paulinho’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28’inci dakikada Elneny’in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Rebocho rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla ortaladı. Bragalı savunmacı Santos’un ters kafa vuruşunda kaleci Matheus son anda topu yumrukladı.

38’inci dakikada Braga öne geçti. Oğuzhan’ın hatalı pasında topu kapan Galeno’nun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Karius gole izin vermedi. Karius’tan seken topla ceza sahası içinde buluşan Horta penaltı noktasının hemen önünden topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

44’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Ljajic’in şutunda top direğe çarparak auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Braga’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştıramadığı topla arka direkte buluşan Galeno’nun sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

67’nci dakikada skora denge geldi. Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin’in ortasında meşin yuvarlak Braga savunmasının arasından geçti. Arka direkteki Umut Nayir’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

72’nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Caner’in kullandığı taç atışı sonrasında Ljajic, Palhinha’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

74’üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

77’nci dakikada atılan pasla savunmanın arkasına sarkan Eduardo, Karius’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Karius gole izin vermedi.

80’inci dakikada Braga yeniden öne geçti. Hızlı gelişen Braga atağında Galeno sağ tarafta topla buluştu. Bu oyuncunun yerden içeri çevirdiği topta Eduardo bekletmeden yaptığı bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Braga'ya 2-1 mağlup oldu.

GENÇ KARTAL FORMAYI ALDI

Beşiktaş - Braga maçında sonradan oyuna dahil olan Kartal Kayra Yılmaz, resmi maçlarda ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. Mücadelenin 61’inci dakikasında Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, ilk kez formayı giydi. Oğuzhan Özyakup, oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıklanırken, oyuna dahil olan Kartal alkışlandı.

TRİBÜNLERDE SERGEN YALÇIN SESLERİ

Siyah beyazlı taraftarlar mücadelenin ikinci yarısında kulübün efsanevi isimlerinden Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Abdullah Avcı’ya ‘Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor’ diye tempo tutan taraftarlar daha sonrasında Sergen Yalçın lehine bağırdı. Taraftarlar Braga’nın 2-1 öne geçmesinin ardından ‘Avcı istifa’ diye bir süre tempo tuttu. Taraftarlar mücadelenin sonlarına doğru ‘Güle Güle Avcı’ tezahüratlarında da bulundu.

CANER VE BOYD ISLIKLANDI

Beşiktaş’ın Braga karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından Caner Erkin de protestolardan nasibini aldı. Tecrübeli sol bek mücadele devam ederken, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı.

Siyah beyazlılarda protesto edilen diğer bir isim de 84’üncü dakikada yerini Erdem Seçgin’e bırakan Tyler Boyd oldu. ABD’li oyuncu genç futbolcuya yerini bırakırken uzun süre ıslıklarla protesto edildi.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip (Dk. 67 Umut Nayir), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan (Dk. 61 Kartal), Boyd (Dk. 84 Erdem Seçgin), Ljajic, Caner, Güven

BRAGA: Matheus - Esgaio, Viana, Santos, Sequeira, Novais (Dk. 75 Eduardo), Horta (Dk. 75 Agbo), Palhinha, Horta, Galeno, Paulinho (Dk. 83 Fonte)

GOLLER: Dk. 67 Umut Nayir (Beşiktaş) - Dk. 38 Horta, Dk. 80 Eduardo (Braga)

SARI KARTLAR: Roco, Boyd (Beşiktaş) - Sequeira, Horta, Palhinha, Esgaio, Matheus, Agbo (Braga)