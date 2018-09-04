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  5. 04 Eylül 2018 16:56

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı !

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'un kadrosu belli oldu. Kadroda Atiba'nın olmaması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı !
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'tan açıklamaya göre Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'a nihai kadroda yer verilmedi.

Beşiktaş, genç kaleciler Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'nu ise B listesinde bildirdi.

I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg, Belçika'nın Genk, İsveç'in Malmö takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: 

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin, Alvaro Negredo

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !

 

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