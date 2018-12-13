Beşiktaş’ın Avrupa serüveni sona erdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş evinde İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup oldu. Alınan bu skorun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda ederken Malmö adını bir üst tura yazdırdı.

Müsabakaya etkili başlayan Beşiktaş, oluşturduğu fırsatlardan yararlanamazken ilk yarının sonlarına doğru Malmö oyun anlamında durumu eşitledi. Müsabakanın ikinci yarısında etkili bir oyun koyan Malmö 51. dakikada Antonsson ile öne geçerken, 65. dakikada Quaresma rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın kalan 25 dakikasını 10 kişi ile tamamlayan Beşiktaş sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılırken UEFA Avrupa Ligi’ne de veda etmiş oldu. Grupta oynanan diğer müsabakada ise Genk evinde Sarpsborg’u 4-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda son puan durumu şöyle oluştu;

Genk: 11 puan

Malmö: 9 puan

Beşiktaş: 7 puan

Sarpsborg: 5 puan





