Beşiktaş'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu !

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan ve Torshavn'ı geçen Beşiktaş, 3. ön eleme turunda LASK Linz ile karşılaşacak. İlk maçı Beşiktaş sahasında 1-0 kazanmıştı.

Saat 20:45'de başlayacak maçı ise TRT 1'in naklen yayınlayacağı açıklandı. Ayrıca mücadele haber3.com'dan da anbean takip edilebilecek.

Bildiği üzere maçın yayınlanacağı kanalın açıklanmaması, özellikle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Haber3.com ÖZEL / Berkan Çay

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı’nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel’in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor. Karşılaşmanın en az 2 farklı Linz lehine sonuçlanması halinde play-off’a kalan ekip Avusturya temsilcisi olacak. Linz’in 1-0 yenmesi halinde ise uzatma dakikaları ve skor değişmediği takdirde penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.