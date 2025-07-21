Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi sonuçlandı.
Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki eşleşmesi ortaya çıktı.
Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Donetsk'i geçerek 3. eleme turuna yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Beşiktaş, 2. eleme turunda perşembe akşamı 21.00'da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak.
3’üncü ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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