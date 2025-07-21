  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
Güncelleme:

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi sonuçlandı.

Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş'ın, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halindeki eşleşmesi ortaya çıktı. 

Beşiktaş, Arda Turan'ın takımı Donetsk'i geçerek 3. eleme turuna yükselmesi halinde Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Beşiktaş, 2. eleme turunda perşembe akşamı 21.00'da Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk karşısına çıkacak.

3’üncü ön eleme turundaki maçlar, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme rakibi belli olduFenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme rakibi belli olduŞampiyonlar Ligi

 

text-ad
Etiketler Beşiktaş Beşiktaş shakhtar donetsk UEFA Avrupa Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın cesur kıyafeti babasını kızdırdı Üç anket firmasının son seçim anketi sonuçları belli oldu Üç anket firmasının son seçim anketi sonuçları belli oldu Hande Yener'in plaj konseri için seçtiği sahne kıyafeti alay konusu oldu Hande Yener'in plaj konseri için seçtiği sahne kıyafeti alay konusu oldu Evinde ölü olarak bulunan ünlü kadın spikerin ablasına yazdığı not ortaya çıktı Evinde ölü olarak bulunan ünlü kadın spikerin ablasına yazdığı not ortaya çıktı Simge Sağın, Alaçatı'daki plaj konseri için cesur tercihiyle olay oldu Simge Sağın, Alaçatı'daki plaj konseri için cesur tercihiyle olay oldu Aile Hekimliği hizmetinden eczanelere kadar... Sağlıkta yeni dönem başlıyor Aile Hekimliği hizmetinden eczanelere kadar... Sağlıkta yeni dönem başlıyor Bahçeli'nin yeni açılımı AK Partili isimleri birbirine düşürdü Bahçeli'nin yeni açılımı AK Partili isimleri birbirine düşürdü Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var İktidara yakınlığıyla bilinen isimden skandal ifadeler: ''Gerizekalı bunlar'' İktidara yakınlığıyla bilinen isimden skandal ifadeler: ''Gerizekalı bunlar'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı sandığı işaret etti: ''Sandıksız olmaz!'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı sandığı işaret etti: ''Sandıksız olmaz!''
''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! ''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman'ın aşk tatili olay oldu Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman'ın aşk tatili olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda hem joker kullandı hem yanlış yanıt verdi Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda hem joker kullandı hem yanlış yanıt verdi Cezaevindeki 200'den fazla hükümlü PKK'lı terörist tahliye edildi! Cezaevindeki 200'den fazla hükümlü PKK'lı terörist tahliye edildi! Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok! Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok! Genç kadın boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü... Öldürüp fotoğraflarını yollamış! Genç kadın boşandığı eşi tarafından öldürülmüştü... Öldürüp fotoğraflarını yollamış! Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: Partinin sembol ismi de istifa etti! MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: Partinin sembol ismi de istifa etti! Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... Mert Başaran 500 bin TL'si olanların bile nasıl ev sahibi yapacak yöntemi açıkladı Mert Başaran 500 bin TL'si olanların bile nasıl ev sahibi yapacak yöntemi açıkladı