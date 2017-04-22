Beşiktaş'tan UEFA açıklaması !

Dün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceğini bildirmişti.

Beşiktaş, bu açıklamayla ilgili farklı bir durumun olmadığını, hali hazırda anlaşmanın normal şartlarında da bu ifadelerin yer aldığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın internet sitesinden yaptığı o açıklama:

Dün UEFA'nın yaptığı açıklama üzerine basın yayın organlarında 'UEFA'dan Beşiktaş'a Kötü Haber' başlıkları ile yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüz, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile 3 yıllık anlaşma yapmıştır ve bu anlaşmada geriye 1 yıllık süreç kalmıştır.

Bazı basın yayın organlarında zaman zaman FFP Kriterlerinin bu yaz sona ereceği haberleri üzerine, Başkanımız Fikret Orman en son geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir basın toplantısında konuya açıklık getirip, 'UEFA ile yaptığımız anlaşmanın 2 yılının geride kaldığını ve önümüzdeki sene de devam edeceğini' net bir şekilde ifade etmiştir.

Kulübümüz, UEFA ile yapılan anlaşmada ilk 2 yıllık süreçte fesih ve ceza getirebilecek tüm hedefleri tutturmuş ve verdiği sözleri tutmuştur.

UEFA'nın yazılı metninde geçen 'kısmi uygunluk' ifadesi sadece kalan süre ile alakalı olup, kulübümüzün zaten bilindiği gibi 1 yılı daha kaldığının ifadesidir. UEFA'nın kulübümüze herhangi bir yeni kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.