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  5. 08 Kasım 2019 00:58

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Roma (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. maç gününde Borussia Mönchengladbach ile AS Roma karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyie ev sahibi Gladbach, 2-1 kazandı.

Borussia Mönchengladbach 2 - 1 Roma (UEFA Avrupa Ligi)
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in diğer rakipleri Borussia Mönchengladbach ile Roma Almanya'da karşı karşıya geldi.

Borussia Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında öne geçen Mönchengladbach, ikinci yarıda beraberliğe engel olamasa da maçı bırakmadı ve 90+4'te bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Mönchengladbach'ın gollerini 35. dakikada Fazio kendi kalesine ve 90+4'te Marcus Thuram attı. Roma'nın tek sayısı ise Fazio'nun ayağından, 64. dakikada geldi.

Bu sonucun ardından Roma, 5 puanda kaldı. Mönchengladbach ise puanını 5'e yükseltmeyi başardı.

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UEFA Avrupa Ligi , roma , borussia monchengladbach
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