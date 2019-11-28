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  5. 28 Kasım 2019 23:12

Braga 3 - 3 Wolverhampton

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu K Grubu'nda Braga - Wolverhampton karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada sevinen taraf çıkmadı ve taraflar 3-3'lük skorla puanları bölüştü.

Braga 3 - 3 Wolverhampton
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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en gollü maçlarından birisi olan Braga Wolverhampton maçında tam 6 gol çıktı. Maça hızlı başlayan Braga 6. dakikada Andre Horta'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Geriye düşen Wolverhampton 13. dakika Raul Jimenez'in attığı golle eşitliği sağladı. Bu golle tempoyu arttıran İngiliz temsilcisi 34. dakikada Matt Doherty ve 35. dakika Adama Traore'nin golleri ile ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Braga 64. durumu 3-2'ye getirmeyi başardı. Bu golden sonra atakları sıklaştıran Braga 79. dakikada aradığı golü Fransergio'nun ayağından buldu. Fransergio attığı bu golle maçında skorunu ilan etti

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