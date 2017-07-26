Club Brugge 2 - 0 Başakşehir / Maç devam ediyor

45'Hakem Paolo Silvio Mazzoleni ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

44'Gole bir kez daha yaklaşıyoruz! Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eljero Elia son çizgiye inerek pasını penaltı noktası sol tarafında bulunan Edin Visca'ya gönderiyor. Edin Visca bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Ethan Horvath'ın üzerine gidiyor.

40'Emre Belözoğlu'nun havadan uzun pası ile sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın pozisyonu ofsayt olarak değerlendiriliyor.

37'Temsilcimiz gole çok yaklaşıyor! Orta alanda hızlı gelişen atağımızda Emre pasını sol çaprazdan hareketlenen Emmanuel Adebayor'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bekletmeden ceza yayı sağ çaprazına hareketlenen Edin Visca'yı görüyor. Edin Visca ceza sahasına giriyor ve vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

35'Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Eljero Elia sağ ayağı ile harika bir şut çıkartıyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

34'Temsilcimiz bu dakikalarda rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

31'Sağ kanat köşe bayrağının hemen önünden kullandığımız serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

28'Oyunun bu bölümünde mücadele sertleşiyor ve karşılıklı faullerle devam ediyor.

22'Mahmut Tekdemir'in pası ile sol kanatta topla buluşan Eljero Elia dönerek ceza sahasına doğru hareketleniyor ancak hakem Paolo Silvio Mazzoleni golcü oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

19'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ruud Vormer ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Lior Refaelov gelişine sağ ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

16'GOL... Malesef bir kez daha top ağlarımızda... Stefano Denswil ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

12'Marcio Mossoro sağ çaprazda topla buluşuyor ve ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Eljero Elia kendisinden seken topu altıpas sol tarafında kontrol ediyor ve yerden vuruşunu yapıyor ancak savunma son anda bu topa müdahale ederek gole izin vermiyor.

8'Sağ kanattan gelişen atağımızda Marcio Mossoro ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Eljero Elia kafa vuruşunu yapmak istiyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

5'GOL... Ev sahibi ekip Emmanuel Bonaventure'nin golü ile öne geçiyor. Orta sahada kaptırdığımız top sonrasında Lior Refaelov'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Emmanuel Bonaventure topu yaya doğru sürüyor ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

3'Ev sahibi Club Brugge kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1'Müsabaka temsilcimiz Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu’nda Club Brugge ile Başakşehir ilk maçta karşı karşıya geliyor. Jan Breydel Stadı’ndaki mücadeleyi İtalyan hakem Paolo Mazzoleni yönetiyor.

Transfer dönemin kadrosunu güçlendiren temsilcimiz, Belçika’dan avantajlı skorla dönmek istiyor.

KADROLAR

Club Brugge: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor